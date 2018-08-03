Експерти прогнозують збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі

При цьому урожай ранніх зернових скоротиться.

Експерти прогнозують збільшення врожаю пізніх зернових культур, зокрема, соняшнику і кукурудзи, зчерез затяжні дощі в липні.

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Про це повідомила журналістам начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Що стосується пізніх культур, кукурудзи, соняшнику та сої, які залишилися на полях, то для них відбулося пом'якшення метеорологічних умов, покращилося зволоження грунту. Врешті-решт, на півдні був зупинений бездощовий період і завдяки тому, що підвищилася вологість ґрунту, тривалість життя цих культур буде продовжена, а чим довша тривалість життя сільськогосподарських культур, тим вищий урожай», - сказала Адаменко.

Крім того, цього року експерти очікують рекордний урожай кукурудзи, про що повідомила заступник директора компанії «ПроАгро Груп» Марія Колесник.

«Слід очікувати рекордного врожаю кукурудзи. З нашими прогнозами ми збільшили потенційну врожайність на 15% і тому наша оцінка обсягів виробництва кукурудзи в поточному році – це 30,9-31 млн тонн. Тобто це рекордний показник, якщо погодні умови не внесуть свої корективи. У підсумку це може призвести до того, що загальний обсяг виробництва зерна в країні може досягти 64,5-65 млн тонн», - зазначила Колесник.

При цьому, за її словами, через велику кількість опадів у липні значно скоротиться урожай ранніх зернових.

«Я думаю, що відсоток продовольчого зерна цього року буде нижчий в порівнянні з показниками минулого року. Ми зменшили наш прогноз виробництва пшениці в цілому до 24,4 млн тонн – це менше, ніж минулого року, десь на 7%», - повідомила Колесник.

У той же час, за словами експерта, через затяжні дощі під час збирання ранніх зернових цей процес затримався приблизно на 3 тижні, що призвело до зниження якості врожаю.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня експерти повідомляли, що дощі, які пройшли в Україні, стали причиною відтермінування початку збору врожаю в північних областях України, і могли негативно вплинути на якість врожаю зернових.

За прогнозами Мінагропроду, урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні 60 млн тонн.