За півроку в Україні створили 1,2 тисячі га нових лісів

Площа відновлення лісів в Україні у І півріччі становила 25,5 тис. га.

Площа відновлення лісів підприємствами Державного агентства лісових ресурсів в першому півріччі поточного року становила 25,5 тис. га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожГройсман анонсував створення груп для аудиту вирубки лісів

«За півроку посадку і посів виконано на площі 25,5 тис. га. В тому числі, було створено 1,2 тис. га нових лісів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що для подальшого відновлення лісів у лісових розсадниках посіяно насіння дерев на площі понад 226 га, що дасть можливість забезпечити потребу підприємств в якісному садовому матеріалі восени і навесні наступного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році лісгоспи відновили 53,2 тис. га лісу на місцях зрубів.