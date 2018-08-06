За півроку в Україні створили 1,2 тисячі га нових лісів

11:26, 06 серпня 2018
Агро
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В Україні створюють нові ліси / фото Марина Григоренко

Площа відновлення лісів підприємствами Державного агентства лісових ресурсів в першому півріччі поточного року становила 25,5 тис. га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«За півроку посадку і посів виконано на площі 25,5 тис. га. В тому числі, було створено 1,2 тис. га нових лісів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що для подальшого відновлення лісів у лісових розсадниках посіяно насіння дерев на площі понад 226 га, що дасть можливість забезпечити потребу підприємств в якісному садовому матеріалі восени і навесні наступного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році лісгоспи відновили 53,2 тис. га лісу на місцях зрубів.

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Теги: #ліс#Мінагропрод#дерева