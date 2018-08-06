Україна зменшила експорт зерна

У першому півріччі наша країна зменшила експорт зернових на 11% - до 3,2 млрд дол.

Україна за підсумками І півріччя зменшила експорт зернових на 11,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,2 млрд дол., повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на слова директора інституту Миколи Пугачова.

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Згідно з повідомленням, за січень-червень 2018 року експорт вітчизняних зернових становив 18,6 млн тонн на суму 3,2 млрд дол. США. Це на 11,4% менше, ніж за відповідний період минулого року.

За словами експерта, у І півріччі 2018 року Україна експортувала 5,8 млн пшениці на 1 млрд дол., кукурудзи – 12,1 млн тонн на 2 млрд дол., ячменю – 0,4 млн тонн на 85 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019), станом на 1 серпня, експортували 2,2 млн тонн зернових.

У І півріччі 2018 року 43,2% загального аграрного експорту України припадає на країни Азії.

Україна за підсумками І півріччя 2018 року зменшила аграрний експорт на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,6 млрд дол.