Хліб в Україні може подорожчати на третину — експерти

Якість українського зерна через червневу засуху та липневі дощі досить низька.

Дефіцит якісного зерна на ринку може стати причиною подорожчання хлібобулочних виробів в Україні на 30-35%.

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Якість українського зерна через червневу засуху та липневі дощі досить низька, пише Liga.net.

"З пшеницею справді є проблеми, ми наступного тижня беремо партію тієї якості, що є, і пробуємо, наскільки з неї можна щось зробити", - розповів директор Луцького хлібозаводу Теремно Хліб Андрій Тищенко.

Крім того, сильні дощі, які пройшли в ряді регіонів, заважають збиранню врожаю. "У деяких областях дощило цілий місяць, більше 30 днів ніхто не виходив у поле. Це більше, ніж період жнив", - зазначає президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич.

Томич підкреслює, що надмірна вологість в результаті дощів призводить до масових захворювань, проростання, гниття та інших шкідливих факторів, які зменшують валове виробництво і якість зерна.

Така ситуація призведе до того, що ціни на хліб зростуть, відзначають експерти.

"Якщо раніше я давав прогнози, що хліб подорожчає протягом року до наступних жнив на чверть, то з урахуванням нових коректив варто очікувати зростання цін на хліб до наступного врожаю на 30-35%", - заявив Томич.

Водночас, голова правління "Київхліба" Володимир Череда каже, що ціна на зерно і борошно зростає щорічно, незалежно від урожаю.

"Наприклад, в 2016 і 2017 роках в Україні збирали рекордний урожай пшениці, але спаду цін не було. Основна частина зерна йде на експорт, і ціна пшениці для внутрішнього ринку формується в порту і залежить від курсу валют", - говорить він.

Череда пояснює: у собівартості хліба борошно становить 40%. Але, за словами голови правління «Київхліба», говорити про те, як вплине ціна нового врожаю на вартість хлібобулочних виробів поки рано. Поки що дані щодо врожаю і зростання вартості продукції попередні, точну картину того, що відбувається пекарі зможуть сформувати в середині серпня, додає Андрій Тищенко.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-червні 2018 року становило 468 тис. тонн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в червні хліб і хлібопродукти подорожчали на 8,8%.