У Бахматюка розповіли про соціальну відповідальність перед пайовиками

Підприємства витрачають мільйони гривень на благоустрій населених пунктів, де ці підприємства ведуть свою господарську діяльність.

Відповідальні підприємства витрачають мільйони гривень на благоустрій населених пунктів, де ці підприємства ведуть свою господарську діяльність. Про це йдеться в повідомленні прес-служби агрохолдингу Укрлендфармінг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.

Зокрема, зазначається, що підприємства Бахматюка займаються благоустроєм територій, де проживають пайовики.

"Це і своєчасне прибирання сільських доріг від снігу, і вивезення відходів селян спеціалізованими машинами на передбачені для цього майданчики. У весняно-осінній час велика увага приділяється приведенню дорожнього покриття в належний стан: це і фінансування закупівлі щебінки, гравію чи піску, і послуги грейдеровального транспорту, і косіння узбіч доріг", - розповіли в прес-службі.

Тільки в цьому році три підприємства, що входять до складу агрохолдингу UkrLandFarming, а саме ТОВ "Агро-Край", ТОВ "Райз-Схід" і ТОВ "Західна Агровиробнича компанія", витратили на такі потреби жителів сіл близько 2 млн грн, з них тільки на розчищення та грейдерування доріг було витрачено близько 1 млн грн.

Як розповів керівник підприємства ТОВ "Райз-Схід" Юрій Щербак, соціальна відповідальність підприємства перед пайовиками - це один із принципів, якими керуються підприємства UkrLandFarming у своїй господарській діяльності.

"Є речі, які на місцях, у селах для людей можуть робити тільки сільради або підприємства, які обробляють землю. Ми розчищаємо для людей сніг, проводимо водопроводи в деяких селах, де є така потреба, займаємося освітленням сіл, ремонтом доріг, ремонтом шкіл, садочків, ФАПів. Люди це бачать, сільради це бачать, і приймають рішення – чи переукладати в майбутньому договори з такими підприємствами", - розповів він.

Як відомо, агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - один з найбільших в Європі аграрних підприємств, яке працює у 600 населених пунктах України. Підприємства UkrLandFarming є одним з найбільших платників податків в Україні і реалізує десятки соціальних проектів в селах, де ведуть свою господарську діяльність.