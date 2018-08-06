У Бахматюка розповіли про соціальну відповідальність перед пайовиками
Відповідальні підприємства витрачають мільйони гривень на благоустрій населених пунктів, де ці підприємства ведуть свою господарську діяльність. Про це йдеться в повідомленні прес-служби агрохолдингу Укрлендфармінг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.
Зокрема, зазначається, що підприємства Бахматюка займаються благоустроєм територій, де проживають пайовики.
"Це і своєчасне прибирання сільських доріг від снігу, і вивезення відходів селян спеціалізованими машинами на передбачені для цього майданчики. У весняно-осінній час велика увага приділяється приведенню дорожнього покриття в належний стан: це і фінансування закупівлі щебінки, гравію чи піску, і послуги грейдеровального транспорту, і косіння узбіч доріг", - розповіли в прес-службі.
Тільки в цьому році три підприємства, що входять до складу агрохолдингу UkrLandFarming, а саме ТОВ "Агро-Край", ТОВ "Райз-Схід" і ТОВ "Західна Агровиробнича компанія", витратили на такі потреби жителів сіл близько 2 млн грн, з них тільки на розчищення та грейдерування доріг було витрачено близько 1 млн грн.
Як розповів керівник підприємства ТОВ "Райз-Схід" Юрій Щербак, соціальна відповідальність підприємства перед пайовиками - це один із принципів, якими керуються підприємства UkrLandFarming у своїй господарській діяльності.
"Є речі, які на місцях, у селах для людей можуть робити тільки сільради або підприємства, які обробляють землю. Ми розчищаємо для людей сніг, проводимо водопроводи в деяких селах, де є така потреба, займаємося освітленням сіл, ремонтом доріг, ремонтом шкіл, садочків, ФАПів. Люди це бачать, сільради це бачать, і приймають рішення – чи переукладати в майбутньому договори з такими підприємствами", - розповів він.
Як відомо, агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - один з найбільших в Європі аграрних підприємств, яке працює у 600 населених пунктах України. Підприємства UkrLandFarming є одним з найбільших платників податків в Україні і реалізує десятки соціальних проектів в селах, де ведуть свою господарську діяльність.