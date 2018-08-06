Україна та США узгодили сертифікати на американські корма для тварин

До 30 листопада діятиме перехідний період, протягом якого будуть використовуватися також попередньо погоджені форми сертифікатів.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України і Інспекційна служба здоров'я тварин і рослин Міністерства сільського господарства США погодили сертифікат на експорт американських кормів для тварин і продуктів крові в Україну, повідомила прес-служба відомства.

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"Держпродспоживслужба та Інспекційна служба здоров'я тварин і рослин Міністерства сільського господарства США переузгодили форми ветеринарних сертифікатів на корми для тварин, які експортуються до України зі Сполучених Штатів Америки, і на експорт із США до України продуктів крові, не призначених для вживання в їжу людиною, але придатних для використання в годівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 листопада діятиме перехідний період, протягом якого будуть використовуватися також попередньо погоджені форми сертифікатів.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року технічні відомства Сполучених Штатів Америки провели технічну оцінку наданих Україною матеріалів про можливі поставки м'яса птиці до США у відповідь на відповідну заявку нашої країни, акредитація якої триває останні два роки.