Аграрії намолотили майже 29 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить на рівні 33,8 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 6 серпня намолотили 28,6 мільйона тонн зерна з площі 8,5 мільйона га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 21,5 мільйона тонн на площі 5,8 мільйона га, або 91% до прогнозу; ярої пшениці – 184,9 тисячі тонн на площі 59,4 тисячі га, або 30% до прогнозу; озимого ячменю – 3 мільйони тонн на площі 857 тисяч га, або 98% до прогнозу; ярого ячменю – 2,9 мільйона тонн на площі 1,2 мільйона га, або 73% до прогнозу; гороху – 705 тисяч тонн на площі 92 тисячі га, або 90% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 33,8 ц/га.

Також зібрано 218 тисяч тонн жита з 82 тисяч га (55% до прогнозу) при врожайності 26,7 ц/га і 93 тисячі тонн вівса з 44 тисяч га (22%) при врожайності 21,2 ц/га.

Крім того, намолочено 2,5 мільйона тонн озимого ріпаку з 959,6 тисячі га (99%) при урожайності 26,1 ц/га та 41 тисяча тонн ярого ріпаку з 20 тисяч га (30%) при врожайності 20,9 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Разом з тим 3 серпня Мінагропрод збільшив прогноз врожаю пшениці з 23 до 24 мільйони тонн.

Також експерти прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 мільйонів тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі у липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.