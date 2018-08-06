Bloomberg: Україна змусила ціни на пшеницю зростати, а ринки – нервувати

Ринки вже почали реагувати на намір Києва обмежити експорт зерна цього року на тлі посушливого літа.

Ціни на пшеницю підскочили до рекордної позначки за три роки після того, як Україна посіяла сум’яття на ринках неоднозначними заявами про можливе обмеження свого експорту цього року.

Як пише Bloomberg, будучи п’ятим у світі найбільшим продавцем зерна, Україна спочатку заявила про плани обмежити поставки пшениці після того, як посуха знищила європейські врожаї. Трохи згодом, Київ уточнив свою позицію, пояснивши, що не обмірковує «жорсткі обмеження» і готовий обговорити об’єми майбутніх поставок з трейдерами.

На тлі цих повідомлень ф’ючерси підскочили на 6,2% в Чикаго і на 5,3% в Парижі. Ціни потім відскочили. Але за підсумками дня на Чиказькій біржі їхнє подорожчання склало 0,6%.

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Міністерство аграрної політики України планує підписати меморандум з трейдерами, щоб встановити експортні обмеження на 2018-2019 роки. Швидше за все, український уряд буде діяти неформально. Він буде тиснути на продавців зерна продати лише конкретні об’єми. А формального документу не буде. Втім, результат буде один і той же.

Bloomberg пише, що поведінка України нагадує 2010-2011 рік, коли вона запроваджувала обмеження експорт пшениці. Це ж зробила і Росія після того, як посуха і повені знищили врожаї. Через погані погодні умови світові ціни на зерно підскочили. Менші об’єми врожаю у ключових постачальників цього року можуть призвести до того, що українське зерно стане привабливішим, вважають у Києві.

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Надзвичайна спека і посуха цього року сильно зменшили виробництво у Євросоюзі, де врожай буде найскромнішим за десятиліття. А в Росії виробництво зерна падає вперше за шість років.

«Ми вже бачили таку поведінку України. Ринок може запанікувати, злякавшись, що Росія зробить те ж саме», - сказав експерт INTL FCStone Inc. Метт Аммерманн перед тим, як в Києві уточнили свою позицію.