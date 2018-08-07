Лукашенко: у Росії немає м'яса

14:04, 07 серпня 2018
Агро
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Олександр Лукашенко / REUTERS

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За його словами, білоруські підприємства повинні бути готові до торгівлі м'ясною продукцією на російському ринку, передає "БелТА".

"Значимість м'яса і молока надалі буде зростати, і насамперед на нашому основному російському ринку. Вже обвально йде інформація про те, що м'ясні продукти в Росії сильно подорожчають, обґрунтовується причина тим, що дорожчає сировина. Тобто в Росії немає м'яса. Тому треба бути готовими до торгівлі на наших основних ринках", - сказав Лукашенко.

Голова держави додав, що не варто забувати і про внутрішній ринок.

«І питання ціноутворення — за це хтось може втратити голову, і не тільки міністр торгівлі», — підкреслив Лукашенко.

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Теги: #Росія#Білорусь#Лукашенко#м'ясо