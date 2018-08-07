Екстремальна спека в Європі спровокувала овочеву кризу - найсерйознішу за 40 років

У результаті спекотних погодних умов особливо постраждали Франція, Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Угорщина та Польща.

Затяжна екстремальна спека в Європі призвела до найсерйозніших за останні 40 років проблем для овочевого сектору ЄС.

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Про це заявили в Європейській асоціації виробників фруктів і овочів (PROFEL), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractive.

"У зв'язку з тривалою спекотною та сухою погодою протягом усього липня на більшій частині континенту врожайність овочів різко знизилася. Сьогоднішня ситуація для городників і виробників овочів – найсерйозніша за останні 40 років", - йдеться в заяві організації.

У коментарі виданню організація повідомила, що в результаті спекотних погодних умов особливо постраждали Франція, Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Угорщина і Польща.

Асоціація заявила, що найбільше постраждав сектор заморожених і консервованих овочів, в якому втрати врожаю призвели до скорочення і нерегулярного постачання свіжих овочів на переробні підприємства, що призвело до збільшення витрат виробництва і скорочення кількості оброблюваних продуктів.

Втім, в організації не підтвердили, що у зв'язку з цим ціни на овочі можуть зрости.

За даними PROFEL, 2018-й є третім роком поспіль, коли овочевий сектор стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з погодою. Повідомляється про значне скорочення врожаю гороху і бобів в діапазоні від 20% до 50%.

"У деяких виробничих регіонах на півдні Європи перший урожай бобів також постраждав від сильних штормів (повеней і граду). Втрати врожаю цибулі становлять від 15% до 50%; урожай кабачків і шпинату також постраждав. У багатьох регіонах посів других культур - шпинату, квасолі або цвітної капусти - неможливий через засуху", - повідомили в PROFEL.