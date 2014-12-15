Медведєв заявив, що Росія заборонила поставки українських продуктів через європейські техстандарти

Про це сказано у статті Медведєва у російській «Независимой газете», опублікованій сьогодні, 15 грудня.

«Через відмінності у багатьох технічних регламентах, нормах і стандартах українські сільгоспвиробники просто не зможуть потрапити на російський ринок. Події останніх місяців це доводять. Варто було провести перевірки української сільгосппродукції, як відразу ж були виявлені системні порушення наших норм - і за якістю, і за вимогами споживчої безпеки. Зараз цей сектор господарських відносин переживає не найкращі часи», - зазначив Медведєв.

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Причому російський прем'єр не пояснив, чому російські прилавки були наповнені продуктами із країн Євросоюзу до введення Росією однобічного ембарго.

Медведєв заявив, що асоціація України та Євросоюзу несе ризики для країн Митного союзу та СНД.

«Відсутність у Європі регіоналізації зажадає від нас кожного разу закривати свій ринок для української продукції, якщо вогнище захворювання виявлене у протилежній частині Євросоюзу. У зв'язку з цим значні ризики ми бачимо і для економік наших партнерів по Митному союзу, так само як і для інших країн СНД. Зокрема, це стосується Білорусі, яка має значний обсяг торгівлі з Україною», - наголосив Медведєв.

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За його словами, є й інші проблеми, які створить угода України з ЄС.

«Ми очікуємо, що виконання Україною зобов'язань щодо зближення своєї нормативно-правової бази з нормами Європейського Союзу призведе до різкого скорочення інформаційного обміну між нашими митними службами», - заявив Медведєв.

Прем'єр РФ вважає, що це суттєво ускладнить обмін між сусідами попередньою інформацією, «послабить систему взаємного визнання результатів митного контролю, що дозволяє зараз прискорювати проходження процедури контролю на кордоні».

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією російських бойовиків у східних областях України Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд від початку цього року посилили тиск на українських експортерів. На сьогоднішній день заборонене завезення в РФ української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, частину іншої рослинницької продукції, істотно обмежені поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю та пива.

13 жовтня Росспоживнагляд заборонив ввезення сирних продуктів з України у зв'язку з нібито порушенням українськими виробниками законодавства у сфері захисту прав споживачів.