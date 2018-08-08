Україна скоротила експорт олійних культур

Україна з початку року зменшила експорт олійних культур на 6,7%, до $651 мільйона.

Україна за підсумками І півріччя 2018 року зменшила експорт олійних культур на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 651 мільйона доларів.

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Про це повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на заступника директора інституту Миколи Пугачова.

За даними Інституту аграрної економіки, основним товаром олійної групи залишається соя, якої в першому півріччі поточного року українські аграрії експортували понад 1,4 мільйона тонн на суму 566 мільйонів доларів, що складає майже 87% експорту олійних.

Крім того, Україна експортувала на зовнішні ринки 128 тисяч тонн насіння ріпаку на суму 56 мільйонів доларів і 18 тисяч тонн насіння соняшнику на 9 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що найбільше українських олійних за перше півріччя поточного року імпортувала Туреччина. Її частка впритул наблизилася до чверті в загальному експорті цієї продукції і становила 24,9%. За січень-червень 2018 року Туреччина купила 423 тисячі тонн українських олійних культур на суму 165 мільйонів доларів, у тому числі 421 тисяча тонн сої на 163 мільйонів доларів.

За прогнозами експерта, обсяги поставок олійних в Туреччину цьогоріч можуть становити 0,8 мільйона тонн.

Також закупівлі олійних культур здійснюють Іран (11%), Білорусь (10,5%), Єгипет (7,2%), Італія (7,1%), Ліван (6,1%), Нідерланди (5,7%), Греція (4,4%), Польща (4,2%) та Німеччина (4%). Сукупна частка цих країн становить 85% від реалізації олійних культур за перші шість місяців поточного року.

Крім того, повідомляється, що в І півріччі Україна експортувала жирів та олії на 2,2 мільярда доларів, що на 7,6% менше торішніх показників за відповідний період.

Основним товаром цієї групи є олія соняшникова. Його українські аграрії продали за кордон на суму 2,1 мільярда доларів – на 187 мільйонів доларів менше, ніж за шість місяців минулого року.

За словами експерта, основним імпортером жирів і олій у І півріччі поточного року стала Індія, частка якої в структурі українського експорту цієї продукції становить 44,8%. Також основними країнами-імпортерами цієї продукції стали Іран (6,2%), Китай (6,1%), Нідерланди та Італія (по 5,8%), Іспанія (5,2%). Сукупно на ці країни припадає близько 74% вартості експорту олій та жирів, зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, обсяги експорту олійних культур в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшилися на 52% порівняно з відповідним періодом минулого року і склали 3,5 мільйона тонн.