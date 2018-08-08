У Мінагропроді заявили, що не обмежуватимуть експорт зерна

При цьому в міністерстві зазначили, що з огляду на ситуацію на зовнішніх ринках і підвищений попит на продовольчу пшеницю, будуть вжиті заходи безпеки.

В Україні не будуть обмежувати обсяги експорту продовольчої пшениці наступного року.

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Про це у колонці для ЕП написав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

"На сьогоднішній день (а це, нагадаю, вже 90% зібраних площ) питання введення обмежень на експорт зерна не розглядається", - зазначив він.

Однак, за його словами, враховуючи ситуацію на зовнішніх ринках і підвищений попит на продовольчу пшеницю, Мінагропрод зобов'язаний вжити заходів безпеки.

"Ще раз повторюся, що прямі обмеження - найбільш небажані з них. Але рівень самоорганізації трейдингового ринку досить високий, і я переконаний, що ми можемо обійтися без крайніх заходів", - підкреслив Мартинюк.

Заступник міністра зазначив, що найближчим часом підпишуть меморандум із зернотрейдерами, в якому будуть закріплені прогнозні очікувані обсяги експорту продовольчої пшениці.

За даними УкрАгроКонсталту, міністерство планує вказати в меморандумі 8 млн тонн пшениці 1-5 класу. В обсяг також входить експорт борошна в перерахунку на зерно.

Цифра, зазначена в меморандумі, не є остаточною і може бути запропонована до перегляду в січні 2019 року залежно від наявності запасів продовольчої пшениці для внутрішнього споживання.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень 2018 року експорт вітчизняних зернових становив 18,6 млн тонн на суму 3,2 млрд дол. США. Це на 11,4% менше, ніж за відповідний період минулого року.