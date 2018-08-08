В Україні з початку року зафіксовано 60 спалахів чуми свиней

Також ветеринари зареєстрували 35 випадків в дикій фауні з загальною кількістю зараженого поголів'я – 338.

В Україні за січень-липень 2018 року зареєстровано 60 спалахів АЧС серед домашніх тварин, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"В Україні з 1 січня по 31 липня було зареєстровано 60 випадків АЧС серед домашніх тварин (10,6 тисячі ураженого поголів'я)", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як уточнили УНІАН у прес-службі відомства, в I півріччі 2017 року серед домашніх тварин було зареєстровано 70 спалахів АЧС.

Згідно з повідомленням прес-служби, в липні поточного року було зареєстровано 12 випадків АЧС серед домашніх тварин з понад 1,6 тисячі ураженого поголів'я, в той час як за липень минулого року таких випадків було зареєстровано 7.

Також повідомляється, що за сім місяців в Україні було зареєстровано 35 випадків АЧС в дикій фауні з загальною кількістю зараженого поголів'я – 338.

Крім того, Держпродспоживслужба повідомляє, що в Європі, відповідно до інформації Європейської системи нотифікації про хвороби тварин (ADNS) найбільша кількість випадків спалахів серед домашніх тварин протягом року фіксується в Румунії (544 випадку з більш 70,8 тисячі ураженого поголів'я) і Польщі (78 випадків з понад 20 тисяч ураженого поголів'я). Також випадки АЧС були зареєстровані в Росії - 38 за січень-липень поточного року - з більш 172 тисяч ураженого поголів'я.

Загалом з початку року по кінець липня у Європі було зареєстровано 4406 випадків АЧС серед домашніх і диких свиней, відзначають в Госпродпотребслужбе.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опублікованим у січні 2017 року прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.