МХП прокоментував недостовірні факти щодо результатів дослідження FAIRR Initiative в матеріалах низки ЗМІ

FAIRR Initiative — приватна установа, яка була заснована Фондом Джеремі Коллера в 2015 році та є об’єднаною мережею інвесторів.

6 серпня в українському інфопросторі з’явився матеріал, в якому були подані недостовірні факти щодо результатів дослідження FAIRR Initiative та некоректно висвітлена діяльність МХП.

Матеріал з некоректними висновками без офіційної інформації з боку МХП поширила низка онлайн-медіа.

FAIRR Initiative — приватна установа, яка була заснована Фондом Джеремі Коллера в 2015 році та є об’єднаною мережею інвесторів.

Цілі та методи досліджень, як і перелік компаній та критерії їх відбору, не є прозорими і визначаються FAIRR самостійно, без підтвердження з боку авторитетних експертних наукових або дослідницьких організацій, а самі дослідження використовують лише інформацію із засобів масової інформації та інших відкритих джерел масової інформації, які зазвичай висвітлюють власну редакційну думку, не підтверджуючи її експертними висновками офіційних установ.

Водночас, FAIRR не зверталася до МХП за жодною додатковою підтвердженою експертними висновками інформацією щодо питань, які досліджуються в її рейтингу, і не просила надати жодних сертифікатів та висновків регулюючих та контролюючих органів. Відтак, суб’єктивна думка приватної установи FAIRR Initiative, подана як результати дослідження, є виключно суб’єктивною приватною думкою організації, але не може бути признана як результати офіційної експертизи щодо питань екології, соціального забезпечення та управління.

Водночас, частина редакцій вітчизняних ЗМІ без додаткового аналізу вищевикладених фактів, не маючи обґрунтованого підтвердження щодо висновків FAIRR Initiative, розповсюдила їх як значуще дослідження, не врахувавши певних фактів. МХП прокоментував ситуацію в офіційній позиції, яку розмістив на своєму сайті.