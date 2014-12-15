Білорусь заборонила російські макарони та каву

Під заборону потрапили макарони швидкого приготування "Золота локшина", "Лагман по-дунганськи" і "Біг Ланч" виробництва російської компанії "БіоФуд" і мелена кава "Мокко" виробництва "Пауліг Рус", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Про зупинення обігу цих товарів розпорядився головний санітарний лікар Білорусі Ігор Гаєвський, пославшись на те, що ці продукти не відповідають прийнятим у країні санітарно-епідеміологічним нормам і технічним регламентам Митного союзу.

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У кінці листопада-початку грудня контрольні служби Росії призупинили поставки в країну білоруських м'ясо-молочних продуктів, практично перекривши тим самим імпорт білоруського м'яса. При цьому серед причин також наводилося порушення санітарно-епідеміологічних норм і виробничих техрегламентів.

Ці заходи викликали різку реакцію з боку білоруського президента Олександра Лукашенка, який публічно засумнівався в якості російських товарів, що надходять до Білорусі.