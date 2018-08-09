Україна увійшла до ТОП-6 найбільших постачальників пива до Євросоюзу

Ринок пива в Україні вперше з 2009 року припинив падіння.

Незважаючи на те, що обсяги виробництва пива падали кілька років поспіль, Україна експортувала до ЄС за 2017 рік 11 мільйонів літрів пива, а це 3% від всього обсягу ввезеного до Європейського Союзу продукту.

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Про це повідомляє Украгроконсалт з посиланням на дані Євростату.

Найбільшими постачальниками пива до ЄС за підсумками минулого року стали: Мексика (211 мільйонів літрів і 52% від усього імпорту), Сербія (48 мільйонів літрів, 12%), США (39 мільйонів літрів, 10%), Білорусь (23 мільйони літрів, 6%), Китай (16 мільйонів літрів, 4%) та Україна (11 мільйонів літрів, 3%).

Як зазначали аналітики компанії Pro-Consulting, в 2017 році експорт українського пива збільшився на 50%, порівняно з 2016 роком.

Головним імпортером українського пива до ЄС була Литва (8,2% всіх поставок), яка входить до четвірки країн-споживачів ще з 2014 року. Тоді половина всього експортованого напою відправлялася до Росії, 20% до Білорусі та практично стільки ж до Молдови.

Минулого року пиво до Росії практично не експортувалося, а поставки в Білорусь і Молдову знизилися сумарно на 8 мільйонів літрів, проте пивний сектор підтримали нові ринки збуту. Так, Україна експортувала до Алжиру 18 мільйонів літрів пива — це 17,7% від всього експорту в 2017-му році.

При цьому ринок пива в Україні вперше з 2009 року припинив падіння. Ринок пива в 2017 році зріс на 0,1% – до 164,5 мільйона дал.

Однак галузевої асоціації "Укрпиво" повідомляють, що виробництво пива в 2017 році скоротилося на 0,6% – до 178 мільйонів дал. Втім, вже в перші два місяці 2018 року в Україні було зварено 19,4 мільйона дал пива, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.