Цукрові заводи Вінниччини зменшили споживання газу на 30%

Попри 30% зменшення споживання газу цукрові заводи Вінниччини виробили на 50 тисяч тонн цукру більше, аніж торік

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

За словами голови Вінницької обласної державної адміністрації Анатолія Олійника, торік для промисловості був передбачений обсяг споживання газу на рівні 250 млн м куб на сезон, у поточному цей показник становить 170 млн м куб газу, що на 30 % менше. Цукровим же заводам цьогоріч ліміт був зменшений до 51 млн кубометрів газу проти минулорічних 73 млн.

«Гайсинський цукровий завод повністю перейшов на альтернативне паливо, аналогічні заходи здійснюються на Крижопільському. Підправили ситуацію також Іллінецький та Жданівський заводи. Таким чином по цукрових заводах як досить енергоємній складовій ми зекономили газ на 30%. Більше того, попри зменшення споживання газу заводи Вінниччини збільшили обсяги виробництва цукру на 50 тисяч тонн: якщо торік обсяг виробленого в області цукру становив 370 тисяч тонн, то цього року ми вже маємо показник у 420 тисяч тонн», - підкреслив Олійник.

Водночас, голова облдержадміністрації зауважив, що зі 146 бюджетних закладів, задекларованих до переведення на альтернативні види палива, на 95-ти роботи завершені у повному обсязі, що вже дало економію на рівні майже 3 млн. кубометрів газу. Ще на 51 об’єкті будівельно-монтажні роботи тривають, тож певний запас міцності у цьому напрямку ще є.

«По бюджетних установах ми споживаємо 21 млн кубометрів газу. 3 млн куб. із 7 запланованих вже зекономили. І нині вживаються заходи, щоб на кінець року перевищення ліміту за загальним об’ємом становило всього лише 2,5-3 млн кубометрів – для області це чотириденне споживання газу», - зазначив керівник ОДА.