Мінагропрод і зернотрейдери погодили обсяг експорту пшениці

За попередніми підсумками 2017/2018 маркетингового року Україна експортувала 39,4 мільйона тонн зернових. З них пшениці – 17,1 мільйона тонн.

Експортери зерна і Міністерство аграрної політики і продовольства погодили обсяг експорту пшениці 2018 року в 16 мільйонів тонн, з яких продовольчої пшениці - 8 мільйонів тонн, непродовольчої пшениці (фуражу) - також 8 мільйонів тонн.

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Згідно з повідомленням прес-служби - Європейської Бізнес Асоціації, сьогодні, 10 серпня, між міністерством та гравцями ринку буде підписаний відповідний меморандум про взаєморозуміння.

Згідно з повідомленням, цей документ є одним з факторів збереження балансу між внутрішнім споживанням зернових та експортними можливостями.

Зазначається, що перегляд обсягу експорту буде здійснено за результатами завершення жнив пшениці, але це має бути зроблено не пізніше 28 вересня 2018 року.

У прес-службі нагадали, що на ринку зернових підписання меморандуму знаменує старт нового маркетингового року. За попередніми підсумками 2017/2018 року Україна експортувала 39,4 мільйона тонн зернових. З них пшениці – 17,1 мільйона тонн. Найбільшими покупцями українського зерна в I півріччі 2018 були країни Африки, Азії і Європи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України зберегло прогноз урожаю пшениці на рівні 23 мільйонів тонн в 2018 році.

З початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) українські аграрії експортували 2,2 мільйона тонн зернових.