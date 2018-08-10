UkrLandFarming Бахматюка забезпечує питною водою село на Донеччині

У Рівнопільській сільській раді (Донецька область, Волноваський район) склалася критична ситуація з забезпеченням питною водою місцевих жителів. Водопровідна мережа практично зруйнована, непридатна до експлуатації, а витрати на її ремонт не підйомні для місцевої влади – за оцінками спеціалістів, вони дорівнюютьпрокладанню нового водогону.

ТОВ «АП «Придніпровське», що входить до агрохолдингу Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, допомагає жителям села у Волноваському районі з питною водою. Поки залишається не вирішеним питання з ремонтом або побудовою нового водогону, на який у місцевої влади немає коштів, соціально-відповідальне підприємство забезпечує питною водою місцевих жителів.

Біля села знаходяться підземні запаси води, але промислове їх використання також вимагає величезних витрат, не підйомних для району. До того ж ця вода вимагає очистки від окису заліза. А проби води в колодязях доводять, що вміст хімічних речовин у цій воді в десятки, якщо не в сотні разів перевищує санітарні норми.

Поки питання централізованого водопостачання залишається невирішеним, ТОВ «АП «Придніпровське» взяло на себе важливу місію - забезпечити мешканців сільради привозною питною водою. Підприємство за власний кошт закуповує питну воду і привозить водовозом під двір жителям села.

UkrLandFarming Олега Бахматюка є найбільшим агрохолдингом України з найбільшим банком земель, що знаходяться в управлінні. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні, а також беруть участь у вирішенні соціально-економічних потреб регіонів, де вони розташовані.