На Чернігівщині законним власникам вдалося відбити агрофірму у рейдерів

Законні власники сільськогосподарського ТОВ "Богданівське" і приміщення Прилуцької хлібоприймального підприємства (обидва - Чернігівська область) повернули собі контроль над бізнесом, втраченим в результаті рейдерської схеми ще в 2013 році.

"Протягом п'яти років ми в правоохоронних органах і іншими законними способами домагалися повернення підприємств, незаконно виведених з-під нашого контролю оточенням екс-заступника глави Міндоходов - глави податкової міліції часів Віктора Януковича - Андрія Головача. Тоді компанії шляхом тиску, шантажу, підробки документів та інших порушень були відняті у законних власників і передані рейдерам", - зазначив директор компанії Максим Пирожок..

За його словами, судові тяжби закінчилися всього кілька місяців тому на користь законного акціонера підприємства Олега Авер'янова. Крім того, відповідно до наданої агентству копії судового рішення, з березня 2015 року Головне слідче управління Служби безпеки України проводить розслідування, зокрема, щодо розкрадання акцій сільгосппідприємств компаніями Головача (зокрема, через посадових осіб належного йому ТОВ "Арена-Капітал").

Однак незважаючи на те, що прізвища законних власників знову були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств, акціонери не отримали можливості доступу до свого майна. За словами керівника сільськогосподарського ТОВ "Богданівське", люди Головача виставили на території охорону з "тітушек".

"Це були близько 200 молодих людей, багато з яких п'яниці і наркомани, які наводили страх на жителів села. Крім того, небажання рейдерів повертати підприємство фактично заблокувало його роботу, стала накопичуватися заборгованість по зарплаті", - зазначив він.

За його словами, за час "управління" підприємствами рейдери, зокрема, продавали без документів пшеницю, за що не сплачуючи податки ні в державний, ні в місцевий бюджет. У той час, як законні власники не тільки створили "з нуля" 300 робочих місць, а й активно брали участь у фінансуванні соціально-економічного розвитку громади.

Втім, напередодні, за даними М. Пирожка, ситуація вирішилася на користь законних власників.

"Слідчі в рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння підприємствами, провели там слідчі дії. Частина "охорони" ("тітушек") затримані, інші розбіглися. Зараз охорону підприємства забезпечує Департамент поліції охорони Нацполіціі. Сьогодні підприємство поступово відновлює свою роботу", - зазначив адвокат.

За його словами, керівництво вже виплачує всю заборгованість по заробітній платі співробітникам компаній, крім того, розглядається можливість авансової виплати для стабілізації ситуації після кризи.

"Жителі села Богданівка теж можуть бути спокійні - особи незрозумілого походження їх більше не потурбують", - запевнив керівник підприємств.

Нагадаємо, Андрій Головач був главою податкової міліції під час, коли міністерством доходів і зборів керував нинішній втікач до Росії Олександр Клименко.Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Андрій Головач, який проходив у справі про незаконне відшкодування ПДВ оточенню Януковича, Клименка, Арбузова, Азарова на 3 млрд. грн., пішов на угоду зі слідством і дав цінні свідчення про діяльність схеми. При цьому екс-керівник податкової міліції заплатив державі компенсацію в розмірі 130 млн грн. і був відпущений на свободу. На сьогоднішній день Головач є фігурантом нового кримінального провадження про незаконне присвоєння акцій чужих компаній.