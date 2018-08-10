Порошенко підписав закон, який зараховує фермерів до платників єдиного податку

Документ спрямований на отримання офіційного статусу сільським населенням, яке працює на своїй землі, що дозволить легально продавати свою продукцію і отримати соціальний захист та право на пенсію.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення та діяльності сімейних фермерських господарств».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з інформацією, документ спрямований на отримання офіційного статусу сільським населенням, яке працює на своїй землі, що дозволить легально продавати свою продукцію і отримати соціальний захист та право на пенсію.

Зокрема, законом вносяться зміни до Податкового кодексу України та законів України "Про фермерське господарство", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

"Зміни передбачають віднесення до платників єдиного податку четвертої групи фізичних осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, за умови відповідності сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх державної реєстрації/анулювання реєстрації, податкового обліку і звітності, сплати єдиного податку тощо. Також міститься встановлення державної допомоги по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (від 10% до 90% мінімального страхового внеску) для кожного із членів фермерського господарства протягом 10 років за рахунок коштів Державного бюджету України через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, документом також передбачено уточнення положень щодо створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.