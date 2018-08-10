"Це спроба рейдерського захоплення": "Комплекс Агромарс" скаржиться на незаплановані перевірки

«Комплекс Агромарс» (торгова марка «Гаврилівськікурчата») повідомив про проведення незапланованих перевірок на підприємстві та можливу спробу рейдерського захвату підприємства.

Про це заявляє прес-служба компанії на своєму сайті.

«Позапланові перевірки – це продовження спланованої атаки на підприємство з метою його послаблення і не виключено – рейдерського захвату. Ми маємо надію, що всі державні інстанції під час перевірок діятимуть в рамках закону», – кажуть у компанії.

У прес-службі «Комплексу Агромарс» також додали, що нещодавно заводи ДП «Укрветсанзавод», всупереч укладеним договорам, відмовились приймати від «Агромарсу» та переробляти побічні продукти тваринного походження.

Керівництво підприємства вбачає у цих відмовах та активній піар-кампанії, яка почалась у ЗМІ, – дії конкурентів, які намагаються послабити позиції підприємства та погіршити його імідж.

«Наш конкурент, використовуючи технології чорного піару, не шкодує коштів, щоб сформувати негативний імідж нашій компанії. Ми закликаємо державні служби відповідально ставитись до своїх обов’язків та не «вестись» на провокації, в тому числі фінансові заохочення конкурента», – говориться у прес-релізі компанії.

У прес-службі також наголошують, що підприємство побудовано за провідними європейськими технологіями, з дотриманням усіх вимог, а всі планові перевірки, які відбувалися раніше, підтверджують відповідність роботи «Комплексу Агромарс» вимогам чинного законодавства.