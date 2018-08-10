Група компаній UkrLandFarming прибрала 95% площі під озимою пшеницею, зібравши 400 тисяч тонн врожаю

Середня урожайність становить 50 ц/га, а максимальна – 58 ц/га.

Незважаючи на липневі дощі, які значно затримали процес прибирання, група компаній UkrLandFarming прибрала 95% площі під озимою пшеницею при середній врожайності 50 ц/га, повідомила журналістам операційний директор Групи компаній UkrLandFarming Галина Ковток.

«Липневі дощі в період збирання перешкоджали збору врожаю. Врятувала ситуацію власна елеваторна система UkrLandFarming, потужністю 2,6 мільйона тонн одночасного зберігання. Хоча погода і коректувала терміни жнив, але станом на 9 серпня вже обмолочено 95% озимої пшениці» - зазначила Ковток.

Як повідомила УНІАН прес-служба, загалом в цьому році було зібрано понад 400 тисяч тонн зерна нового врожаю.

При цьому, за словами директора департаменту рослинництва Групи компаній UkrLandFarming Владислава Тютюнника, відсутність дощів у квітні і травні на більшості територій суттєво вплинула на формування урожаю озимих культур.

«Середня врожайність озимої пшениці в Україні станом на 8 серпня склала 3,48 т/га. Разом з тим, більшість кластерів UkrLandFarming показали врожайність вище середньої по Україні. Кращий показник у Центрального і Північного кластера групи – 5,77 т/га, у трійку лідерів входить також Східний кластер з урожайністю 5,25 т/га», - повідомив директор департаменту рослинництва Групи компаній UkrLandFarming.

Як відзначили в компанії, прибирання ранніх зернових планують завершити через два тижні.

Одночасно продовжується сівба озимого ріпаку, якого вже засіяно понад 50% запланованих площ по всіх кластерах Групи компаній.

Група компаній UkrLandFarming була заснована у 2007 р. Земельний банк UkrLandFarming — 570 тисяч га. Компанія виробляє зерно, цукор, м'ясо, сире молоко, шкіру, яйця і яєчні продукти. UkrLandFarming управляє однією з найбільш потужних в Україні мереж сучасних елеваторних комплексів, два з яких найбільші в Євразії – 2,6 мільйони тонн. Компанія експортує продукцію в 40 країн світу, серед її клієнтів такі глобальні корпорації як, Cargill, Bunge Glencore, Wilmar, Kernel і інші.