Птахофабрика «Чорнобаївська» не причетна до екологічної проблеми на Херсонщині – журналістське розслідування

З’ясувалося, що курячий послід, який фабрика продає фермерам, ті використовують на власний розсуд. Також називають і інші можливі причини неприємного запаху на околицях Херсона

Журналісти телеканалу «Інтер» спробували встановити, хто ж насправді винен в екологічній проблемі сіл Музиківка, Чорнобаївка і Східне, що поблизу Херсону.

Чиновники, екологи та представники інших служб без проведення відповідних досліджень звинуватили у поширенні неприємного запаху птахофабрику. Та, у свою чергу, заявляє, що дотримується закону про захист навколишнього середовища і надала всю необхідну інформацію контролюючим органам.

Більше половини відходів птахофабрики, яка є філією агрохолдингу «Авангард», переробляють на заводі з виробництва біогазу, решту продають фермерам як добриво. Там наголошують: разом із курячим послідом надають інструкцію з його правильного використання.

Послід у селі Музиківка дійсно з птахофабрики, проте на підприємстві вважають звинувачення на свою адресу необ’єктивними і надуманими.

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«Ми не відмовляємося від посліду і ніколи таке питання не піднімали, - каже директор філії «Чорнобаївська» Андрій Чирков. - Є укладений договір з фермерськими господарствами. Є угоди, в яких визначено, що вони, забираючи гній, отримують інструкцію з його внесення і відповідно далі несуть відповідальність вони».

Журналісти з’ясували, що поля, з яких тхне, обробляє фермерське господарство «Сапфір агро». Це одне з підприємств, з яким птахофабрика уклала договір на поставку посліду. Проте до журналістів ніхто з представників фермерського господарства не вийшов. Відмовилися коментувати ситуацію на камеру і в Музиківській сільраді. Там лише повідомили: фермери дійсно користуються народним способом удобрення ґрунту.

Наскільки він безпечний, тепер з'ясовують екологи і Держспоживслужба. Поки отримані результати досліджень повітря, які надав місцевий Гідрометцентр. Згідно з ними, забруднень біологічного характеру не виявлено.

Не можна виключати і інші версії чому в повітрі в Херсоні може бути неприємний запах - робота каналізації наприклад. Необхідно провести ретельні дослідження.