Правоохоронці не реагують на те, що держава несе збитки у спиртовій галузі - «Укрспирт»

Про це під час прес-конференції розповів керівник прес-служби ДП «Укрспирт» Максим Заглоцький.

З моменту зміни влади в країні підприємством «Укрспирт» в бюджет було направлено майже в десять разів більше грошей, ніж за часів Януковича. Нове керівництво «Укрспирту» за півроку навело порядок в галузі, завдяки успішному веденню господарської та фінансової діяльності, - наголошує прес-секретар підприємтва.

Натомість, керівники Зірненського та Шпаневського спиртзаводів свідомо доводять до банкрутства підприємства, виробляючи «лівий» спирт.

«Колишні директори спиртзаводів де-факто були їхніми власниками. Вся вигода від виробництва спирту йшла безпосередньо їм. Ряд цих заводів ніяк не доєднаються до ДП «Укрспирт». До нас дійшла інформація, що на Зірненському та Шпаневському підприємствах нелегально виробляється спирт. З 2012 року ці підприємства не мають права випускати цю продукцію. Відповідно весь неконтрольований прибуток підприємств лягав у кишені їх керівників», - розповів Максим Заглоцький.

На прес-конференції також наголосили на тому, що держава завдяки незаконній діяльності недоотримала колосальних прибутків.

«Ці гроші мали б піти на соціальні програми та підтримку наших військових на Сході», - кажуть у ДП «Укрспирт».

Нагадаємо, що надходження від ДП “Укрспирт” до бюджету на виконання державної програми на підтримку армії (Закон України від 08.04.2014 № 1190 – VII) протягом 9 міс. 2014 року становили суму в близько півмільйона грн. Також, для потреб армії вже передано понад 20 одиниць вантажних автомобілів. Всього ж планується передати для потреб армії понад 60 одиниць вантажного транспорту з додатковим облаштуванням на суму понад 400 тис. грн. 15 жовтня 2014 року ДП «Укрспирт» отримало подяку від Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерала-полковника Муженка В.В. за допомогу силам АТО.