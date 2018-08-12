Експорт зріс втричі: які країни купують українські яблука
18:32, 12 серпня 2018Агро
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Найбільше українських яблук вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії.
Ілюстрація REUTERS
У сезоні 2017-2018 років Україна експортувала в 3,2 раза більше яблук, ніж минулого року.
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Про це повідомляє Урядовий портал на своїй сторінці в Facebook.
Як зазначається, на експорт пішло 40,9 тис. тонн яблук. Тоді як в сезоні 2016/17 експорт яблук с всього 12,8 тис. тонн.
"Найбільше українських яблук на сьогоднішній день вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, українські агропідприємства в 2018 році, за попередніми прогнозами, отримають урожай фруктів і ягід на рівні 400-500 тис. тонн, що на 10-30% більше, ніж у 2017 році.
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