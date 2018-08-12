Експорт зріс втричі: які країни купують українські яблука

Найбільше українських яблук вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії.

У сезоні 2017-2018 років Україна експортувала в 3,2 раза більше яблук, ніж минулого року.

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Про це повідомляє Урядовий портал на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, на експорт пішло 40,9 тис. тонн яблук. Тоді як в сезоні 2016/17 експорт яблук с всього 12,8 тис. тонн.

"Найбільше українських яблук на сьогоднішній день вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські агропідприємства в 2018 році, за попередніми прогнозами, отримають урожай фруктів і ягід на рівні 400-500 тис. тонн, що на 10-30% більше, ніж у 2017 році.