Мінагропрод звільнив голову Державної зернової корпорації

Міністерство аграрної політики і продовольства 15 грудня звільнило з посади голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) Петра Вовчука, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінагропрод призначив виконуючим обов'язки і першим заступником голови правління ДПЗКУ Валерія Томиленка.

Раніше Томиленко обіймав посаду заступника директора групи компаній «Сільгосппродукт», а також очолював компанію «Нідера-Україна».

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод призначив Вовчука головою правління ДПЗКУ в березні цього року. Раніше Вовчук працював заступником голови правління збанкрутілого державного оператора зернового ринку «Хліб України» і заступником директора «Агрофірми АВІС».

Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн. тонн сільгоспкультур, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – близько 2,5 млн. тонн зернових вантажів на рік.