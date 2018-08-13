Україна збільшила експорт м'яса птиці на чверть: список країн-покупців

За перші шість місяців 2018 року найбільше продукції м'яса птиці закупили Нідерланди – 21%.

Українські аграрії в І півріччі 2018 року збільшили експорт м'яса птиці на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. – до 241 млн дол., повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на директора інституту Миколи Пугачова.

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«Характерною рисою І півріччя 2018 року стало зростання вартості та обсягів експортних поставок м'яса птиці. Вартість збільшилася майже на чверть (+23%) – зі 196 млн дол. до 241 млн дол. при зростанні обсягів експорту м'яса птиці зі 147 тис. т до 152 тис. т.», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в I півріччі 2018 року експорт продукції м'ясної групи збільшився проти січня-червня 2017 року до 304 млн дол. США з 265 млн дол. США – більш ніж на 14%.

За словами експерта, позитивних зрушень в експорті м'яса і субпродуктів вдалося досягти завдяки широкій географічній диверсифікації та закріпленню на нових ринках після втрати російського.

У повідомленні також йдеться, що за перші шість місяців 2018 року найбільше продукції м'яса птиці закупили Нідерланди – 21%. Закуповують українське м'ясо також Словаччина (9,6%), Ірак (8,2%), Білорусь (7,7%), Німеччина (6,1%), Азербайджан (5,5%) і Гонконг (4,5% ). Сукупно частка цих країн становить близько 63% експорту української м'ясопродукції, зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби України в 2017 році експортувала 271,32 тис. тонн м'яса птиці на суму 389,64 млн дол.