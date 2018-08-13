М'ясо в Україні подорожчало: Держстат підрахував, на скільки

У січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 22,5%.

У липні цього року споживчі ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 12% порівняно з липнем минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Читайте такожЗростання цін в Україні сповільнилося до 8,9%: подорожчали яйця і транспорт

У січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти збільшилися на 22,5%.

Порівняно з попереднім місяцем ціни на м'ясо і м'ясні продукти в липні збільшилися на 0,2%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, ціни на м'ясо за 2017 рік зросли на 36%.