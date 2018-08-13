Українські аграрії вже намолотили 33 мільйони тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 34,6 ц/га.

Українські аграрії станом на 13 серпня намолотили 33 млн тонн зерна з площі 9,5 млн га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 23,9 млн тонн з площі 6,3 млн га, або 99% до прогнозу; ярої пшениці - 519 тис. тонн з площі 146 тис. га, або 74% до прогнозу; озимого ячменю - 3,1 млн тонн з площі 871 тис. га, або 99,9% до прогнозу; ярого ячменю - 4 млн тонн з площі 1,5 млн га, або 92% до прогнозу; гороху - 771 тис. тонн з площі 419 тис. га, або 96% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 34,6 ц/га.

Також зібрано 351 тис.тонн жита з 131 тис. га (88% до прогнозу) при врожайності 26,8 ц/га і 301 тис. тонн вівса з 127 тис. га (64%) при врожайності 23,7 ц/га.

Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 967 тис. га (99%) при врожайності 26,4 ц/га і 61 тис. тонн ярового ріпаку з 29 тис. га (44%) при врожайності 20,9 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових у 2018 році на рівні 60 млн тонн.

У той же час, 3 серпня Мінагропрод збільшив прогноз врожаю пшениці з 23 до 24 млн тонн.

Також експерти прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 млн тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі в липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.