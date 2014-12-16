Сільгосппродукція в Україні подорожчала на 21%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за підсумками січня-листопада поточного року збільшились на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 23,9%. Зокрема, вартість зернових культур у січні-листопаді виросла на 32,5%, соняшнику – на 22,3%, сої – на 27%, а ріпаку – на 34,6%. При цьому обсяг реалізації рослинницької продукції за 11 місяців цього року збільшився на 14%.

За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію в країні за вказаний період збільшились на 18,6%. Худоба і птиця (у живій вазі) за підсумками 11 місяців подорожчали на 22,5%, молоко – на 7,2%, яйця – на 17,2%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва в січні-листопаді збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9%.

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Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні в першому півріччі 2014 року збільшились на 5,2%, зокрема на продукцію тваринництва – на 10,9%. Рослинницька продукція в країні в першому півріччі подешевшала на 1,7%.