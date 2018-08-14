UkrLandFarming нарощує поголів'я ВРХ

На одній із тваринницьких ферм СТОВ «Раківщинське» (Овруцький р-н, Житомирська обл.), яке входить до кластеру «Полісся» ГК UkrLandFarming, проводяться завершальні роботи на новому відгодівельному майданчику для утримання 700 голів бичків.

Про це повідомив AgroPortal.ua директор з тваринництва кластеру «Полісся» Микола Лучко.

В планах підприємства також покращити умови утримання у вже наявних загонах, встановити на всій фермі механізовану роздачу кормів і поступово нарощувати маточне поголів'я до 500 голів.

«Це одна із м'ясотоварних ферм агрохолдингу UkrLandFarming, яка спеціалізується на вирощуванні української м«ясної породи. Нині тут утримуються близько 350 корів, із них 43 — нетелей, цьогорічних 98 бичків і 110 теличок. Третій рік ми лишаємо телят для розведення, адже плануємо маточне поголів'я збільшити до 500 голів. Паралельно, весь цей час, ми також завозимо нетелів з-за кордону», — розповідає Микола Лучко.

За його словами, збільшення маточного поголів'я — доволі довгий процес і потребує значного капіталовкладення, тож до періоду отримання прибутків має пройти час.

«Поки ми розвиваємося, нарощуємо поголів'я і покращуємо умови утримання на цій фермі. Загалом, щоб вийти на прибутковий тваринницький комплекс, нам потрібно ще попрацювати 2-3 роки. Поки що на цій фермі ми тільки доходимо в рентабельності до нульової ставки, але загалом по кластеру рентабельність у тваринництві становить 40%», — зазначає Микола Лучко.

За його словами, в СТОВ «Раківщинське» насамперед зосереджені на показниках якості поголів«я. Як доказ тому — на фермі бички української м«ясної породи дають 450 кг, тобто за добу приріст складає 1,2-1,4 кг.

Зі збутом у СТОВ «Раківщинське» проблем не мають, здають бичків живою вагою по ціні 60 грн/кг компанії, яка експортує українське м«ясо на азійські ринки.

Для довідки: в кластері ТОВ ВП «Полісся» ГК UkrLandFarming утримується 6500 голів ВРХ, в тому числі 1500 голів м«ясного напрямку продуктивності украінської м«ясної та абердин-ангуської порід та 5000 голів молочного напряму продуктивності, з яких 50% (2500 голів) — корови української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Загалом ГК UkrLandFarming є найбільшим холдингом по кількості утримання ВРХ — 40 тис. голів як для виробництва молока, так і м'яса.