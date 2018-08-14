Держстат підрахував, скільки м'яса і молока виробляють в Україні

Виробництво м'яса в Україні в січні-липні скоротилося на 0,3%, молока – на 2%, яєць – збільшилося на 2,6%.

Обсяг виробництва м'яса в Україні в січні-червні 2018 року становив 1,78 млн тонн (у живій вазі), що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, виробництво молока в січні-липні 2018 року скоротилося на 2% – до 6 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року, а виробництво яєць зросло на 2,6% і становило 9,65 млрд штук.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, виробництво м'яса в Україні у 2017 році скоротилося на 0,4% - до 3,26 млн тонн, молока – на 0,5% - до 10,3 млн тонн, яєць – зросло на 3,2%, до 15,6 млрд штук.