У Сумській області на кордоні з Росією зафіксований перший випадок африканської чуми свиней

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ветеринарної медицини у Сумській області.

«14 грудня у Середино-Будському районі, на території національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», за 1,5 км від державного кордону з Російською Федерацією та 4 км від села Стара Гута єгері знайшли тушу дикого кабана. Під час зовнішнього огляду порушень цілісності шкірного покриву на виявлено. Лабораторні дослідження підтвердили діагноз - африканська чума свиней», - сказав сьогодні на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області Михайло Лузан.

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За його словами, уже визначено плани термінових заходів протидії можливому поширенню захворювання: заборонене полювання і лісорозробка, перекопані всі можливі шляхи проїзду до місця, де було знайдено тварину. Проводиться депопуляція диких тварин у радіусі 3 км від вогнища. Найближчим часом планується проведення депопуляції диких тварин у прилеглих Ямпільському та Шосткинському районах області.

«Середино-Будський, Ямпільський, Шосткінський, Кролевецький, Конотопський райони оголошені зоною нагляду. Зараз там проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо запобігання захворювання», - сказав Лузан.

Він зауважив, що в Росії виникла серйозна ситуація із захворюванням на АЧС. Саме тому у буферній зоні - 20-кілометрова ділянка вздовж кордону - громадянам радять утриматися від розведення свиней через велику імовірність інфікування.

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«Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії був прийнятий план заходів щодо профілактики, попередження розповсюдження та ліквідації захворювання на африканську чуму диких свиней. Їм, зокрема заборонена в зоні нагляду торгівля на ринках живими свинями, м'ясом та іншими продуктами свинарства, постачання населенню продуктів тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів; доручено організувати та провести в зоні захисту і зоні нагляду заходи щодо знищення гризунів на фермах і на подвір'ях громадян, гуманне знищення безпритульних тварин; в зоні нагляду заплановано провести обов'язкове щеплення всього свинопоголів'я проти класичної чуми; забезпечити дотримання «закритого режиму» роботи у свинарських господарствах усіх форм власності тощо», - сказано в повідомленні.

Ситуація в області контрольована, наголосив Лузан.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Чернігівщині виявили нові випадки африканської чуми свиней.