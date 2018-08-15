Обіг торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС становив майже $4 мільярди

Взаємна торгівля агропродукцією в першому півріччі здійснювалася в основному з Нідерландами, Іспанією, Італією, Польщею, Францією та Німеччиною.

Обіг торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та країнами Європейського Союзу в першому півріччі становив 3,89 млрд дол., повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

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При цьому в повідомленні наголошується, що одночасне зниження експорту і зростання імпорту викликали зменшення на 0,4 млрд дол. позитивного для України сальдо - до 1,3 млрд дол. порівняно з І півріччям 2017 року.

Згідно з повідомленням, взаємна торгівля агропродукцією в першому півріччі здійснювалась, як і в попередні періоди, в основному з Нідерландами, Іспанією, Італією, Польщею, Францією і Німеччиною. Частка зовнішньоторговельного обігу України з цими країнами перевищує 75% в загальному обсязі аграрної торгівлі з ЄС.

За даними прес-служби, основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових (975 млн дол.) та олійних (235 млн дол.) культур, а також соняшникової олії (527 млн дол.) і макухи (246 млн дол.).

У свою чергу, наша держава найбільше імпортує з ЄС алкогольних напоїв, насіння олійних та зернових культур для посіву, продуктів для годування тварин, а також тютюну.

Також повідомляється, що українські експортери вже використали повністю безмитні, експортні квоти Європейського Союзу на пшеницю, кукурудзу, яблучний і виноградний соки, солод і клітковину, оброблені томати, мед, вершкове масло, а також три квартальні квоти на м'ясо птиці.

Як повідомляв УНІАН, імпорт з Європи до України минулого року збільшився на 17% - до 2,27 млрд дол.

Виручка від експорту агропродовольчої продукції з України в країни Європейського Союзу в 2017 році становила 5,52 млрд євро.