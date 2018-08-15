Скільки зерна продала Україна: Мінагропрод оприлюднив свіжі дані щодо експорту

З початку 2018-2019 МР українські аграрії експортували 3,9 млн тонн зернових.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 15 серпня експортували 3,9 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 1,7 млн тонн, ячменю – 1,2 млн тонн, кукурудзи – 1 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 20,7 тис. тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з учасниками зернового ринку визначили очікуваний обсяг експорту пшениці в 2018/2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 – червень 2019) на рівні 16 млн тонн, підписавши відповідний Меморандум про взаєморозуміння між міністерством та гравцями ринку.

За підсумками 2017/2018 року Україна експортувала 39,4 млн тонн зернових. З них пшениці – 17,1 млн тонн. Найбільшими покупцями українського зерна в I півріччі 2018 року були країни Африки, Азії і Європи.