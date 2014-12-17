У Росії через падіння рубля перестали укладати контракти на експорт пшениці
Ціни на зерно зростають паралельно ослабленню курсу рубля.
Експортери російської пшениці призупинили укладання нових експортних контрактів через коливання курсу рубля, передає ТАСС.
"Під впливом коливань курсу валют можна констатувати, що укладення нових експортних контрактів призупинилося. Експортери і продавці зерна чекають деякого прояснення ситуації, хоча б відносної стабілізації курсу", - заявив заступник директора департаменту стратегічного маркетингу компанії "Русагротранс" Ігор Павенській.
Читайте такожРосіянам через падіння рубля з літа дозволять оголошувати себе банкрутамиЗа його словами, поточне припинення контрактів на продаж зерна з Росії на зовнішні ринки зачіпає лютий 2015 року. Але угоди на цей період все одно будуть укладені пізніше, вважає Павенській: "Тоді ситуація стане більш передбачуваною".
"Ціни на зерно (на внутрішньому ринку) до останнього часу збільшувалися такими ж темпами, якими послаблюється курс рубля через орієнтацію на експорт", - зазначив він. Подальше зростання буде обмежено високою пропозицією зерна на світовому ринку, значним обсягом вивозу з Росії та іншими факторами, вважає експерт.
Експортери російського зерна кілька тижнів тому почали різко скорочувати закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення експортних контрактів, підтвердив гендиректор Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Дмитро Рилько. "Ці операції були припинені кілька тижнів тому", - пояснив він.
"Темпи відвантаження зерна на зовнішні ринки поки не знизилися, тому що є інерційна складова. Можливо, вони навіть тимчасово зростуть, оскільки багато експортерів позбуваються запасів", - сказав Рилько. На його думку, скорочення темпів відвантаження зерна на експорт може бути зафіксовано в січні 2015 року.
Читайте такожЕксперт: Криза в Росії - шанс для України За даними "Русагротранса", експорт зерна з Росії з липня по листопад 2014 року становив 18,3 млн тонн - це на 30% вище, ніж за аналогічний період 2013 року. Експортна ціна російської пшениці за тиждень з 15 по 19 грудня впала на 5 доларів до 255-256 доларів.