Уряд вирішив звільнити керівництво «Укрспирту» і Аграрного фонду

«Ці галузі важливі для економічної стабільності держави і їх повинні очолювати професійні люди з бездоганною репутацією. Очікуються зміни на інших важливих державних підприємствах галузі. Але всі вони фокусуватимуться на ефективності й боротьбі з корупцією», - цитує прес-служба голову міністерства Олексія Павленка.

За його словами, очищення від корупції і тіньових схем стане окремим напрямком діяльності Мінагропроду, а саме відомство працюватиме прозоро у тісній комунікації з галузевими асоціаціями та експертним середовищем.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня під будівлею Мінагропроду пройшла акція протесту співробітників спиртзаводів «Укрспирту», які вимагали звільнення голови компанії Михайла Лабутіна.

Державна фіскальна служба також підозрює Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 28,2 млн грн.

«Укрспирт», у свою чергу, заявляє, що підозри ДФС безпідставні, а держкомпанія веде прозору та ефективну діяльність.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що «Укрспирт» має бути приватизований у рамках масштабної програми продажу держмайна. Міністерство фінансів і зовсім пропонує ліквідувати держмонополіста.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» створено в 2010 році на базі однойменного держконцерну. До його складу входять 76 спиртозаводів. У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% порівняно з 2012 роком - до 18,2 млн дал.

Аграрний фонд було створено у 2005 році у вигляді бюджетної організації, на яку було покладено функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі. У 2013 році уряд створив паралельну компанію - публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» з аналогічними функціями. Головою обох компаній є Олександр Кірюк.