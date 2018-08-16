Мінсільгосп США знову підвищив прогноз врожаю зерна в Україні

Також Мінсільгосп США зберігає прогноз експорту пшениці з України у поточному маркетинговому році на рівні 16,5 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз урожаю зерна в Україні у 2018 році на 1,85 млн тонн порівняно з липневим прогнозом - до 65,6 млн тонн, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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У зв'язку з цим прогноз експорту зерна з України у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 - червень 2019) підвищився на 1,5 млн тонн - до 45,7 млн тонн.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка обсягів врожаю пшениці збереглася на рівні липневого показника - 25,5 млн тонн. Прогноз експорту даної культури також зберігається на рівні 16,5 млн тонн.

Водночас Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю кукурудзи у 2018 році на 1 млн тонн порівняно з липневим прогнозом - до 31 млн тонн. При цьому прогноз експорту кукурудзи на 2018-2019 маркетинговий рік (МР, липень 2018-червень 2019) також збільшено на 0,5 млн тонн - до 24,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2017-2018 маркетинговому році (МР 1 липня 2017 - 30 червень 2018) поставила на зовнішні ринки, за попередніми даними, 39,375 млн тонн зернових культур.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році становив 61,3 млн тонн із площі 14,6 млн га.