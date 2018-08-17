Roshen відсудив права на ще один відомий торт

Суд задовольнив позов компанії до "Київхліба" щодо торту "Казковий ключик".

Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Roshen до ПАТ "Київхліб" щодо торту "Казковий ключик".

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Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає «Економічна правда».

"У складі промислового зразка "Упаковка для торта "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 і добре відомим в Україні знаком "Золотий ключик"", - йдеться у рішенні суду.

На думку суду, це може ввести в оману споживачів. Цю думку також підтвердив залучений експерт, який зазначив, що "в результаті використання позначень, з яких складається промисловий зразок "Упаковка для торта "Казковий ключик" за патентом України № 33762, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи виробника".

Враховуючи всі наведені докази, суд вирішив задовольнити позов компанії Roshen та визнати недійсним патент України № 33762 від 25 січня 2017 на промисловий зразок, який належить "Київхлібу".

Суд також зобов'язав МЕРТ внести в Державний реєстр патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним повністю цього патенту.

Також наголошується, що ПАТ "Київхліб" доведеться заплатити 3200 гривень судового збору за подання позовної заяви, 800 гривень судового збору за подання заяви про забезпечення позову та 26 тисяч гривень на проведення судової експертизи.

Раніше АМКУ оштрафував "Київхліб" на 219 тисяч гривень за те, що той нібито використовував упаковку для торта "Казковий ключик", яка дуже схожа на упаковку торта "Золотий ключик" компанії Roshen. "Київхліб" оскаржив цей штраф.

Нагадаємо, Roshen вважає "Київський торт" тільки своїм.

Як повідомляв УНІАН, у лютому корпорація «Рошен» прокоментувала розгляд навколо використання товарного знака «Київський торт». У компанії зазначили, що право на маркування тортів даним товарним знаком в Україні належить виключно корпорації «Рошен».

У березні поточного року суд на прохання Roshen заборонив конкурентам компанії випуск "Київського торта".