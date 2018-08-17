В Україні створять реєстр виробників органічної продукції

До нового державного реєстру внесуть всіх виробників органічної продукції, які уклали договір з органом сертифікації.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір до 2 серпня 2019 року створити реєстр виробників органічної продукції, згідно із законом про основні принципи і вимоги до виробництва органічної продукції, повідомила прес-служба відомства.

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«Всі виробники органічної продукції, які уклали договір з органом сертифікації, будуть внесені в новий Державний реєстр операторів, які здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що закон про основні засади та вимоги до виробництва органічної продукції буде введено в дію через рік після набрання чинності, тобто 2 серпня 2019 року.

Повідомляється також, що виробник органічної продукції має право укладати договір тільки з одним органом сертифікації, який внесений в державний реєстр органів сертифікації. Також виробник має право додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації, який внесений до переліку органів іноземної сертифікації.

Після укладення договору на проведення сертифікації Мінагропрод вносить виробника до реєстру протягом 10 днів з дня отримання ним відповідної інформації від органу сертифікації.

Як повідомляв УНІАН, закон про основні засади та вимоги до органічного виробництва, прийнятий Верховною Радою України 10 липня 2018 року набрав чинності 2 серпня поточного року.