Roshen відсудив у "Київхліба" червону стрічку на тортах

Також раніше Roshen відсудив права на торт "Казковий ключик".

Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Roshen в ПАТ "Київхліб" щодо стрічки на тортах.

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Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає «Економічна правда».

На думку позивача, знак, виданий ВАТ "Київхліб" походить на Roshen настільки, що його можна сплутати зі знаком позивачів, і є таким, що може ввести в оману.

Залучені експерти зробили висновок, що порівнювані знаки є частково схожими, внаслідок часткової схожості їх образотворчих елементів і загального зорового враження, що формується поєднанням кольорів.

На думку експертів, між знаками Roshen і "Київхліб" існує така подібність, що в результаті використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 може вводити в оману споживачів щодо особи виробника вказаного товару.

Враховуючи всі наведені докази, суд вирішив задовольнити позов компанії Roshen та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 228350 від 26 червня 2017 року на промисловий зразок, який належить "Київхлібу".

Суд також зобов'язав МЕРТ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю цього свідоцтва.

Також наголошується, що ПАТ "Київхліб" доведеться покрити судові витрати та витрати на проведення судової експертизи.

Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Roshen до ПАТ "Київхліб" щодо торту "Казковий ключик".