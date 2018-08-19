Сьогодні - День пасічника: Україна утримує третє місце серед експортерів меду у світі попри масову загибель бджіл (відео)

Цього року вже продано меду на суму понад 30 мільйонів доларів. Торік ця цифра становила майже 134 мільйони доларів.

19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Цього року в Україні загинуло близько 45 тисяч бджолиних родин. Одна родина - це 2 тисячі гривень і тонни недоотриманого меду.

Як повідомляє ТСН, причини загибелі - неправильна обробка полів пестицидами, або ж використання неякісних хімікатів.

Поки що Україна не втратила третього місця поміж експортерів меду. Країни ЄС, США, Туреччина, Ізраїль, Лівія – п'ятірка найбільших споживачів нашої продукції. Цього року вже продано меду на суму понад 30 мільйонів доларів. Торік ця цифра становила майже 134 мільйони доларів.

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Бджоли гинуть не лише в Україні, а в усьому світі. Ситуація настільки загрозлива, що цього року вперше запровадили день бджоли.

"Від запилення урожайність підвищується до 20%, до 50% - насіння. У нас є приклади, що навіть запрошують бджолярів, щоб розміщали свої пасіки, платять гроші. І ми до цього прийдемо", - каже пасічник Андрій Коваленко. Своїм колегам він радить домовлятися з фермерами - оскільки тут взаємовигода.

Як повідомляв УНІАН, у лютому українських бджіл вирішили відправити до Канади рятувати місцеву популяцію.