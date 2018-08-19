В Україні запровадять ефективний механізм використання сільськогосподарських земель

Порошенко підписав закон про вдосконалення правил використання масивів земель сільгосппризначення.

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ухвалений парламентом 10 липня.

Як повідомляється на сайті глави держави, реалізація цього закону створить ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення, необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні.

Законом визначаються особливості використання і розпорядження земельними ділянками, розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисних лісових смуг, які обмежують такий масив.

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Зокрема, передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, призначених для ведення особистого сільського та фермерського господарства, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, використовувати їх також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок.

Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, обмінюватися такими земельними ділянками.

Законом також визначено особливості розпорядження землями і використання земель, що залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв).

Зокрема, землі колективних сільськогосподарських підприємств, які перестали існувати (крім земельних ділянок, що перебувають у приватній власності), визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.