Фіндиректор агрохолдингу "Мрія", який займався реструктуризацією його боргів, пішов у відставку

«15 грудня 2014 року посаду фінансового директора групи компаній «Мрія» залишив Олександр Чернявський. Кадрові перестановки у складі топ-менеджменту компанії пов'язані зі зміною концепції врегулювання боргових зобов'язань групи», - сказано у прес-релізі компанії.

У холдингу зазначили, що одним з основних завдань Чернявського на посаді фінансового директора компанії була розробка та проведення програми реструктуризації заборгованості «Мрії» перед кредиторами і бондхолдерами.

«Однак відсутність взаєморозуміння між кредиторами фактично заблокувало цей процес. Це зводить нанівець усі зусилля власників та керівництва «Мрії» зі збереження компанії», - сказано у прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня «Мрія» провела чергову зустріч із кредиторами, на якій, за інформацією компанії, запропонувала їм взяти під контроль операційне керівництво бізнесом і повну відповідальність за процес реструктуризації. Якщо кредитори не приймуть цієї пропозиції, то, як стверджують у холдингу, на нього чекає банкрутство.

Агрохолдинг «Мрія» на початку серпня не зміг виплатити близько 130 млн дол. за своїми зобов'язаннями. У жовтні, після серії переговорів із кредиторами, компанія заявила, що не має наміру відмовлятися від зобов'язань перед кредиторами та лізингодавцями.

Однак незабаром міжнародний комітет кредиторів та міноритарні акціонери агрохолдингу попросили вище керівництво України розслідувати діяльність компанії та її контролюючих осіб, а також підтримати зусилля кредиторів щодо збереження цілісності бізнесу компанії шляхом здійснення прозорої реструктуризації її боргів. За їхніми даними, заборгованість «Мрії» перед усіма фінансовими кредиторами до моменту оголошення дефолту склала 1,3 млрд дол.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», що контролюється родиною Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях на заході України. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі. У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучила 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.