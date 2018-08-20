Фонд держмайна скасував наказ про приватизацію Державної зернової корпорації

Раніше ДПЗКУ виключили з переліку об'єктів великої приватизації.

Регіональне відділення Фонду державного майна України скасувало наказ про приватизацію державного пакета акцій ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», який був прийнятий 5 грудня 2016 року.

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Як сказано в повідомленні, розміщеному в газеті «Відомості приватизації», відповідний наказ про скасування був прийнятий 7 серпня.

Раніше передбачалося, що на продаж буде виставлено 100% акцій ДПЗКУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств, причому серед виключених об'єктів опинилася і Державна продовольчо-зернова корпорація.

В інтерв'ю УНІАН виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що ФДМУ може повернутися до приватизації Державної продовольчо-зернової корпорації в 2019 році.

Державна продовольчо-зернова корпорація в І півріччі 2018 року скоротила чистий прибуток у 1,9 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 154,7 млн грн.