Україна експортувала рекордний за останні 20 років обсяг борошна

У 2017/18 МР найбільше зростання поставок спостерігалося до Сінгапура, який увійшов до числа найбільших імпортерів української борошна.

Україна в 2017/18 МР відправила на експорт 429,8 тис. тонн борошна, що на 5,4% більше, ніж в минулому сезоні.

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Поточний сезон – рекордний за темпами експорту за період з 1996/1997 МР, відзначають аналітики «УкрАгроКонсалт».

У червні 2017/18 МР темпи експорту борошна з України знизилися на 23% порівняно з минулим місяцем і на 48% порівняно з червнем минулого року і становили 21,4 тис. тонн.

У 2017/18 МР найбільше зростання поставок спостерігалося до Сінгапура, який увійшов до числа найбільших імпортерів української борошна і закупив 20,7 тис. тонн проти 2,3 тис. тонн у минулому сезоні.

За аналізований період істотне зростання поставок українського борошна спостерігалося також до Китаю, (+54% до 2016/17 МР) і ОАЕ (+79% до 2016/17 МР).

Аналітики також відзначають, що незважаючи на незначне відставання від темпів минулого року, виробництво борошна в Україні достатнє для забезпечення зростаючих обсягів експорту. Зокрема, у січні-червні випуск борошна в Україні становив близько 870 тис. тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.