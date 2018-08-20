Україна за півроку продала агропродукції на $8,6 мільярда: хто і що купує

Товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, рослинні олії - 26,2% і насіння олійних культур - 7,5%.

Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу України за січень-червень досяг 11,3 млрд дол., що на 3,5% більше від показника за аналогічний період минулого року, і становить 23% від загального зовнішньоторговельного обігу.

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Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, за цей період аграрний експорт становив 8,6 млрд дол.

У міністерстві нагадали, що торік український аграрний експорт досяг рекордних результатів на рівні майже 18 млрд дол., і спрогнозували не менш істотний результат цього року.

Зазначається, що товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, рослинні олії - 26,2% і насіння олійних культур - 7,5%.

У розрізі регіонів перше місце займають країни Азії з часткою 43,2%, друге місце - країни Європейського Союзу - 30,4%, а третє місце посіли країни Африки - 14,6%.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2018 року зведено з дефіцитом в 653,1 млн дол., що в 13 разів більше за дефіцит за аналогічний період попереднього року в розмірі 48,7 млн дол. Зокрема, імпорт товарів і послуг в Україну зріс на 13,5% - до 28,469 млрд дол., експорт - на 11,1%, до 27,816 млрд дол.