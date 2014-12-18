Обвал рубля загрожує спустошенням полиць російських магазинів

У Росії імпортери чекають стабілізації ситуації на валютному ринку і намагаються призупинити постачання по всіх видах вантажів на наступний тиждень і далі, пишуть "Ведомости" з посиланням на співробітника одного з найбільших митних брокерів РФ.

Читайте такожРосія не може залишатися членом світової фінансової системи - КемеронМережі вже вдруге менш ніж за півроку змушені кардинально переглядати асортимент, але в цей раз ситуація жорсткіше, відзначають експерти: «Люди можуть просто перестати купувати які-небудь товари». Для постачальників, які не є безумовними лідерами у своїх категоріях, зупинка відвантажень чревата тим, що мережі просто скоротять їх позиції в асортименті.

Ситуація розвивається за "некерованим сценарієм», ресторани і рітейлери платять з великою затримкою, федеральні мережі - до декількох місяців. Поновлення поставок буде залежати від ситуації на валютній біржі.